نائب:لجنة التعديلات الدستورية “أكذوبة”

نائب:لجنة التعديلات الدستورية “أكذوبة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خشان، الاحد، ان لجنة تعديل الدستور تركت عملها من دون انجاز، لافتا الى ان كل مايتعلق بتعديل الدستور فهو (كذبة) وتم اللجوء الى هذا الامر من اجل ترحيل المشاكل الى وقت اخر.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان ” ان “تعديل الدستور امر مستحيل ولاتوجد فكرة بهذا الخصوص، إضافة الى ان اللجنة التي تم تشكيلها لاجراء التعديل (اختفت) وتوقفت عن العمل”.وأضاف ان “لجنة تعديل الدستور لم تعقد اجتماعاتها لاجراء التعديلات اللازمة وبالتالي فأن هذا الامر (كذبة)، وتم تشكيل هذه اللجنة من اجل ترحيل المشاكل الى وقت اخر”.وكان مجلس النواب قد قرر في أواخر تشرين الأول من العام الماضي تشكيل لجنة نيابية خاصة مؤقتة تمثل كافة المكونات لتعديل الدستور وتسليم التعديلات إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

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