نائب:لجنة التعديلات الدستورية انجزت 116 مادة من الدستور

نائب:لجنة التعديلات الدستورية انجزت 116 مادة من الدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة جمال كوجر، الاثنين، عن إنجاز ١١٦ مادة من الدستور، مؤكدا اتمام جميع الفقرات الوارد تعديلها ضمن المدة الزمنية.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الفترة الماضية شهدت انجاز 116 مادة دستورية”، مؤكدا أن “هناك خلافات ووجهات نظر بشأن المواد المختلف عليها سيتم إحالتها إلى رؤساء الكتل السياسية للبت بشأنها”.وأضاف أن “المواد المتبقية سيتم إنجازها خلال الفصل التشريعي القادم”، مشيرا إلى أن “العطلة التشريعية لا تدخل ضمن الأربعة أشهر المقررة لإكمال التعديل”.ولفت كوجر إلى أن “المبدأ العام الذي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة هو ترحيل المواد الخلافية الوارد تعديلها إلى أعضاء مجلس النواب هم من يقرروا”، مبينا أن “النقاط التي تحصل على توافق داخل اللجنة تمرر دون الرجوع إلى رؤساء الكتل وأعضاء المجلس”.

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