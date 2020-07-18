نائب:لجنة الصحة والسلامة الوطنية ” غير مهنية”

نائب:لجنة الصحة والسلامة الوطنية ” غير مهنية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، السبت (18 تموز 2020)، إن قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية الاخيرة متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق.وقال المحمداوي في بيان ، إنه “لقد اشرنا سابقا ونؤكد حاليا أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية ولاسيما بعد إضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم الأخذ براي مستشاري الأوبئة في وزارة الصحة مما أثر سلبا على قرارات اللجنة وابتعد بها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا”.واضاف البيان ان “القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في  معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق ومن جهة ثانية تقرر اللجنة رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة “.وتابع أن”العراق في المركز الثاني بعدد الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية مما يدل على أن البلد لا يزال في مرحلة ذروة التفشي الوبائي ولم تسعى هذه اللجنة للعمل على وضع خطط صحية مناسبة لتقليل نسبة الوفيات وإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع فيما قراراتها تتناسب مع مرحلة تنازل الاصابات و السيطرة على الوباء وهذا لم يحصل إلى الآن “.وأشار المحمداوي الى أن” التناقض واضح في تأكيدها  منع التجمعات و اقفال للعيادات الطبية الخاصة ولكن من جهة اخرى تسهيل فتح المولات التجارية التي تعد من أهم اماكن التجمع المغلقة والتي قد تزيد من عدد الاصابات لا سامح الله “.واكد  أن “الحكومة إلى الآن تقوم بفتح أماكن جديدة ومستشفيات مؤقتة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا مما يدل على اكتضاض المستشفيات بالمصابين فكيف تقرر اتخاذ قرارات ذات طبيعة انفتاحية كاملة “.وحذر المحمداوي من “قرار فتح المنافذ الحدودية و فتح المطارات امام حركة المسافرين وقد اشرت وزارة الصحة اللبنانية (11) حالة من المسافرين العراقيين على متن رحلة جوية من بغداد إلى بيروت وذلك يبين ضعف الامكانيات التشخيصية في المطارات العراقية.ودعا الى “إعادة النظر في هذه القرارات والابتعاد عن الطابع السياسي فيما يخص إجراءات الصحة العامة وتشكيل لجنة من خبراء الصحة لتقييم أداء الوضع الوبائي”.واقترح المحمداوي “زيادة الفحوصات الطبية للمواطنين للكشف عن حالات الإصابة من عدمها فإلى الان لم يصل عدد الفحوصات إلى 800 الف فحص للعينات منذ تفشي الوباء إلى منتصف تموز الجاري وهو مايعادل تقريبا أقل من 2 ٪ من عدد سكان العراق وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بدول الجوار”.

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