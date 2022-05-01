نائب:لقاء جزء من التحالف الثلاثي مع الإطار بعد العيد

نائب:لقاء جزء من التحالف الثلاثي مع الإطار بعد العيد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب جواد الغزالي، الأحد، عن وجود معلومات شبه مؤكدة بشأن لقاء جزء من التحالف الثلاثي مع الإطار التنسيقي بعد العيد لبحث سبل الخروج من الأزمة.وقال الغزالي في تصريح  صحفي، إن “هناك أخبار شبه مؤكدة عن وجود حوارات كبيرة مرتقبة بين الإطار التنسيقي وجزء من التحالف الثلاثي “،مشيراً إلى أن “أطراف الثلاثي لا تستطيع الاستمرار بظل الانسداد الحاصل”.وأضاف أن “أجزاء التحالف الثلاثي تبحث عن مخارج لها مع الإطار التنسيقي وهناك مؤشرات ولقاءات ايجابية مرتقبة تفضي لتحريك مياه العملية السياسية”.ولفت إلى “أهمية الخروج من الأزمة السياسية والمضي بترشيح رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة “،مبيناً أن “الشعب لن يتحمل تأخير أكثر من ذلك”.وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل السياسية وخصوصاً داخل البيت الشيعي، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار أخر.

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