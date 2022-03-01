نائب:لم يتم توزيع النواب على اللجان النيابية لحد الأن

نائب:لم يتم توزيع النواب على اللجان النيابية لحد الأن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى عضو مجلس النواب محمد الشمري , الثلاثاء , ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن توزيع النواب على اللجان النيابية , مؤكدا ان جلسة الامس لم تتم فيها حسم توزيع النواب بسبب عدم اتباع المعايير التي حددها المجلس .وقال الشمري في تصريح  صحفي , ان ” بعض وسائل الاعلام تحدثت عن توزيع نواب الكتل السياسية على بعض اللجان خاصة اللجان من صنف (أ) الا ان مجلس النواب بجلسة يوم امس لم يحسم توزيع النواب ولاي لجنة ومن أي صنف ” , مبينا ان اللجان النيابية قسمت الى احد عشر عشر لجنة من صنف (أ) وأربعة عشر لجنة من صنف (ب) ومجموعها الكلي (25) ” .وأضاف ان ” مجلس النواب اقر شطر بعض اللجان الى لجنتين منها شطر لجنة النفط والطاقة الى لجنة الكهرباء ولجنة النفط والغاز ” , مشيرا الى ان ” الكتل السياسية منحت فرصة لمدة ثلاثة أيام لترشيح نوابها على اللجان وفق المعايير المحددة وهي الاستحقاق الانتخابي والخبرة والاختصاص والكفاءة ” .ولفت الشمري الى أن “النواب المستقلين سيتم توزيعهم على اللجان في الصنفيين بنسبة 10% وأيضا يخضعون لذات المعايير ” .

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