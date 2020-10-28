نائب:لن تسطيع جبهة النجيفي إقالة الحلبوسي لأنه جاء بأمر إيراني

نائب:لن تسطيع جبهة النجيفي إقالة الحلبوسي لأنه جاء بأمر إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى تحالف القوى العراقية , الأربعاء , بوجود حراك نيابي يسعى الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالوقت الحاضر , مشيرا الى ان التشكيل السني الجديد حالة طبيعية وليس الغرض من تشكيله , اقالة الحلبوسي الذي شغل المنصب بامر من قاسم سليماني ودعم القوى الولائية .وقالت عضو التحالف النائب زيتون الدليمي في تصريح صحفي, ان “التشكيل السني الجديد برئاسة أسامة النجيفي لم يعلن انه شكل على أساس إزاحة رئيس مجلس النواب من منصبه , بل انه تشكيل لديه رؤية مختلفة عن كتلة الحلبوسي ” , نافية وجود تحرك معلن او بالخفاء يسعى لاقالة الحلبوسي الذي عين بالمنصب بامر الشهيد قاسم سليماني ودعم القوى الولائية  ” .وأضافت الدليمي، ان ” الظرف الحالي لايسمح ابدا بإقالة الحلبوسي او أي شخصية سيادية خاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية مبكرة”.

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