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نائب:لن تسطيع جبهة النجيفي إقالة الحلبوسي لأنه جاء بأمر إيراني
الإيراني عموري:أنا فرحان جداً بانتهاء التظاهرات
ائتلاف النصر:لن نفرط بشبر واحد من أرض العراق وما تحدث به مسعود غير دقيق
ائتلاف المالكي:ائتلافنا الفائز الأول في الانتخابات القادمة بزعامة المالكي!!!!!!!!!!!!!!!!!
المالية النيابية تطالب الكاظمي بالاستغناء عن قانون الاقتراض
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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