نائب:لن تنتهي أزمات البلد دون تعديل الدستور

نائب:لن تنتهي أزمات البلد دون تعديل الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الاربعاء، ان جلسة اليوم المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية لن يكتمل نصابها.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان “كتل سياسية ونواب مستقلون قاطعوا جلسة اليوم حيث ان عددهم يكفي ان يحقق الثلث وبالتالي لن يكون هنالك نصاب في جلسة اليوم”.وأضاف، انه “للخروج من الازمة يجب ان تتوحد القرارات والاجراءات بصورة منظمة لتحقيق مصالح الشعب”.وتابع خشان ان “العراق يمر بازمة سياسية منذ العام 2003 بسبب ان أساس البناء الدستوري غير صحيح وغير رصين ” مشير الى ان “المحكمة الاتحادية كان لها دور فاعل ومؤثر في المشهد السياسي في هذه المرحلة من خلال تصحيح المسارات الدستورية”.

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