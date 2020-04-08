نائب:لن نسمح بتمرير مرشح إيران مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء

نائب:لن نسمح بتمرير مرشح إيران مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب اسعد البدري، الاربعاء، ان الكتل السياسية رشحت مصطفى الكاظمي لابعاد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما بين ان الكاظمي سيكون مصيره مشابه للزرفي ولن يمرر لرئاسة الوزراء.وقال البدري في تصريح صحفي، ان “ترشيح الكاظمي جاء لابعاد الزرفي من تولي رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “تمرير الزرفي اصبح صعبا للغاية”.واضاف ان “الكاظمي سيكون ميصره مشابها لمصير الزرفي ولن يمرر لرئاسة الوزراء”، مبينا ان “طرح اسم الكاظمي في الوقت الحالي هو اتفاق سياسي لافشال حكومة الزرفي”.واكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , اليوم  , ان الاجتماعيين اللذين عقدا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وامس في المكتب السياسي للتيار الصدري بالحنانة توصلا الى اتفاقين, مشيرة الى ان المجتمعين اجمعوا على الاتفاق بأن مصطفى الكاظمي هو البديل لعدنان الزرفي بامر من إيران.

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