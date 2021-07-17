نائب:لن يتجرأ الكاظمي بالكشف عن الجهة التي أوعزت بقتل الهاشمي

نائب:لن يتجرأ الكاظمي بالكشف عن الجهة التي أوعزت بقتل الهاشمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب هوشيار عبدالله، السبت، اعترافات قاتل الشهيد هشام الهاشمي، متهما رئيس الوزراء بعدم الجرأة على الإفصاح عن الجهة التي قتلت الهاشمي.وقال عبدالله في تغريدة: “تقرير تلفزيوني يُمجد بالكاظمي ويتضمن اعترافات شخص واحد بقتل هشام الهاشمي، تقرير مخزي، أين بقية القتلة؟ والسؤال الأهم: من هي الجهة التي أرسلتهم؟ يبدو أن السيد الكاظمي لايجرؤ على الإفصاح عن تلك الجهة “.وأضاف عبدالله :” للأسف، كانت جولة خاسرة للكاظمي، كما يقول المثل: تمخضَ الجبلُ فَوَلدَ فأراً! “.

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