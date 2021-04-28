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المالية النيابية:حكومة الكاظمي ضد الشعب
توقيف قائد حرس الحدود الخامسة وأمر لواء وفوج لفشلهم في حماية مقراتهم
الكربولي يعترف بفساده ويكشف عن الحلقات التي يتعامل معها بتهريب المال العام
العراق يحرق غازه من أجل شراء مزيداً من الغاز الإيراني بمليارات الدولارات على حساب عجزه المالي
نائب:لن يتغير الوضع العراقي دون تغيير النظام السياسي الفاسد
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المنتخب العراقي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب
الاتحاد الخليجي لكرة القدم يصوت على إقامة بطولة الخليج 25 في البصرة
صحيفة:عودة النجم راموس للمشاركة في مباريات ريال مدريد قريباً
وزير الشباب والرياضة يبحث مع دول الخليج العربي سبل دعم استضافة الخليج 25 في العراق
الثلاثاء المقبل..قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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