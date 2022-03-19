نائب:لن يتمكن التيار الصدري من تمرير الحكومة دون موافقة الإطار

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب ثائر مخيف، السبت، وجود تقارب غير معلن بين الكتل السياسية، موضحاً عدم قدرة التيار الصدري تمرير الحكومة دون الإطار التنسيقي.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “تحديد جلسة البرلمان في يوم 26 اذار يؤكد وجود تقارب غير معلن بين الكتل السياسية سواء بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أو داخل الأحزاب الكردية “، مبيناً أن “التيار الصدري لن يمرر الحكومة دول الإطار التنسيقي”.وأضاف أن “لا يمكن أن يمضي التيار الصدري بتشكيل حكومة دون الإطار التنسيقي، ولا يمكن أن يمضي الإطار دون التيار كونهما طرف واحد من العملية السياسية”.وبين أن “التقارب الشيعي يضمن عمل ومنهاج الحكومة القادمة، وعدم الدخول في كتلة واحدة داخل مجلس النواب سيذهب بالعملية السياسية إلى نفق الانسداد مرة أخر”.وكان عضو الائتلاف جاسم البياتي قد أكد في تصريح سابق ، إن “هناك مؤشرات كثيرة على فشل جلسة البرلمان المقبلة من تمسك التيار الصدري بالتحالف الثلاثي وتجنب الإطار التنسيقي، ووضع الأحزاب الكردية المتنافر على ترشيح شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية وعدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية “، مبيناً أن “عدم انفتاح الكتل السياسة على بعضها يذهب بالبرلمان لحل نفسه”.