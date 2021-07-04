نائب:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد وضعف القائد العام

نائب:لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد وضعف القائد العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد نائب، اليوم الاحد، ان عمليات استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد ستستمر لعدم قدرة أي قوة عسكرية على ايقافها، عازية الامر الى وجود ميليشيا الحشد الشعبي المتنفذة سياسيا وأمنيا  .وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث مع شبكة أخبار العراق ، ان “استهداف مطار بغداد سيستمر ولا يمكن لأي قوة عسكرية ان تمنع تكرار هذه الاستهدافات”.وأضاف ان “الامر يعود الى نفوذ ميليشيا الحشد الشعبي  سياسيا وامنيا وضعف الكاظمي القائد العام الذي اهين أكثر من مرة من قبلهم ومازال خانعا لهم  مما يعني ان عملية الضرب قد تعود مرة اخرى لهذا المرفق الحيوي”، مشيرا الى ان “القوات الامنية والعسكرية النظامية لا تستطيع ايقاف  حركة منصات الصواريخ لان العجلات التي تحملها مع الاشخاص لديها هويات رئاسة الوزراء  ونقاط السيطرة سواء من الشرطة او الجيش  غير قادرة على التعرض لها تحسبا من التصفيات الجسدية ، واكد النائب ان عملية اطلاق الصواريخ لاتتجاوز دقيقتين او أكثر بقليل يتم قصف المكان المراد استهدافه ومن ثم يهرب الجناة كون الاماكن المحيطة مفتوحة ويسهل عليهم الضرب والهروب”.وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، خلال 48 ساعة الماضية، احباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.قامت بها ميليشيا بدر بزعامة العامري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *