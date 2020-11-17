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- شبكة اخبار العراق
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نائب:لو سيطرت الحكومة على المنافذ لن تحتاج للاقتراض
حكومة الإقليم:وفدا كرديا سيزور بغداد لغرض إرسال 320 مليار دينار بموجب”الإتفاق”
لجنة التعديلات الدستورية الرئاسية:انجزنا 95% من التعديلات
الاقتصاد النيابية:ميليشيات الحشد تمنع دخول الشركات الاستثمارية للعراق عدا شركات إيران
الرئاسات العراقية ومفوضية الانتخابات يؤكدون على “نزاهة” الانتخابات وإجراءها في موعدها المحدد
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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد مليشيات إقليم تيغراي
النمسا تصادر 20 مليون يورو من جماعة الإخوان المسلمين
ترامب:هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات الانتخابية
روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في السودان للدعم اللوجستي
مجلس الشيوخ الأمريكي ..مقعد واحد وتحسم الأغلبية للحزب الجمهوري
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:لو سيطرت الحكومة على المنافذ لن تحتاج للاقتراض
حكومة الإقليم:وفدا كرديا سيزور بغداد لغرض إرسال 320 مليار دينار بموجب”الإتفاق”
الاقتصاد النيابية:ميليشيات الحشد تمنع دخول الشركات الاستثمارية للعراق عدا شركات إيران
تحالف القوى:لايحق لرئيس الوقف السنّي التبرع باوقاف أهل السنة للوقف الشيعي
حزب طالباني يطالب حكومة الكاظمي بمراقبة منافذ الإقليم ومعرفة مصير أموالها
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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