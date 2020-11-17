نائب:لو سيطرت الحكومة على المنافذ لن تحتاج للاقتراض

نائب:لو سيطرت الحكومة على المنافذ لن تحتاج للاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، الثلاثاء، أن حجم خسائر العراق جراء الفساد تقدر بنحو مليارات الدولارات سنويا،مشيرا إلى أن الحكومة لو سيطرت على المنافذ لن تحتاج الاقتراض. وقال ذيبان  في حديث صحفي: “أن العراق يخسر سنويا مليارات الدولارات بسبب الفساد وأن المنافذ واحدا من أوجه الفساد وهدر المال فيها كبير”، مبينا ان”الحكومة لم تحقق أي خطوات ملحوظة للسيطرة على ايرادات المنافذ الحدودية لغاية الان”.واضاف، ان”هناك منافذ خارج نطاق سيطرة الدولة العراقية وهذه المعابر أصبحت ممرا لعبور المواد غير القانونية “.وتابع أن”الأرقام التي بحوزتنا تتحدث عن  ضياع مليارات الدولارات وهدر لخزينة الدولة “، مؤكدا أن”واردات المنافذ لو استغلت بالشكل الصحيح ستوفر أموال طائلة دون الحاجة لقيام الحكومة بالاقتراض”.

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