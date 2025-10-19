نائب:ليس من أولويات السوداني تأمين العيش الكريم للمواطن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب أمير المعموري، اليوم الأحد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”المماطلة المتعمدة” بشان قانون سلم الرواتب، مؤكداً أن الحكومة لم تتجاوب مع المخاطبات النيابية المتكررة بهذا الخصوص.وقال المعموري في تصريح  صحفي، إن “قانون سلم الرواتب يعدّ من القوانين الجوهرية التي تحمي الحقوق المالية لجميع الموظفين وتضمن العدالة بين جميع الدرجات دون تمييز أو تفرقة”.وأضاف أن “رغم توجيه عدد كبير من المخاطبات النيابية إلى الحكومة خلال الدورة البرلمانية الحالية، لم يتم إرسال أي مسودة للقانون أو اتخاذ خطوات فعلية لإقراره، وهو ما يعد تعطيلًا واضحًا لإرادة البرلمان ومخالفة لمصلحة الموظفين”.وأشار إلى أن “المماطلة في إقرار القانون تزيد من حالة الاستياء بين الموظفين وتضر بثقة المواطن في أداء الحكومة”.وأكد النائب أن “المماطلة المتعمدة من قبل الحكومة تطرح تساؤلات جدية حول أسباب المماطلة الحقيقية، ويضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة أمام الشعب والبرلمان”.
 

