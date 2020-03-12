نائب:ليس من صلاحية اللجنة السباعية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت النائب عن كتلة دولة القانون، عالية نصيف، الأربعاء (11 آذار 2020) أن اللجنة السباعية المشكلة من القوى الشيعية لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء لا تملك القرار الحاسم فيها لان من وصفته بـ ’’الاباء’’ هم المتحكمين.وقال نصيف في حديث صحفي، إن “اللجنة السباعية، لا تملك سلطة قرار الحسم وقرار تسمية رئيس الوزراء يبقى بيد أصحاب القرار (قادة الكتل)، لأن اللجنة اعدادية”، مبينة أنه “من دون الآباء المسيطرين على العملية السياسية ( القادة )، لن يكون هناك قرار بشأن تسمية رئيس الوزراء”.وأشارت الى ان “الأسماء السابقة التي رشحت اعيد التداول بشأنها وطرحت فعلاً”، مضيفة أن “مرحلة ما بعد محمد توفيق علاوي تختلف عن ما قبلها، وهناك نواب بدأوا التحرك لتشكيل جبهات سياسية، وهناك اجتماعات يومية وربما يحدث التئام في البيت الشيعي بعيداً عن القيادات”.ونبهت الى أن “القوى الشيعية، بما فيها سائرون، ترى أن مشاركتها في اللجنة السباعية تمهد لبوادر اتفاق داخل البيت الشيعي على المرشح لرئاسة الوزراء”.