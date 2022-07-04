نائب:ما علاقة السفير التركي بشيوخ عشائر الانبار؟!

نائب:ما علاقة السفير التركي بشيوخ عشائر الانبار؟!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الاثنين , تردد السفير التركي بشكل مستمر على محافظة الانبار واجتماعه بشيوخ عشائر المحافظة “تحرك” تخريبيا” وخارج نطاق عمله وواجبه الدبلوماسي, واصفا تلك التحركات بالخطيرة ولابد للحكومة ووزارة الخارجية ان يكون لها موقف قانوني.وقال الصالحي في تصريح صحفي , ان “التردد المستمر للسفير التركي على محافظة الانبار وعقد لقاءات مع شيوخ المحافظة امر خطير وعمل تخريبي ” , مبينا ان ” هذا التحرك ينافي الأعراف الدبلوماسية التي تلزم السفراء بعدم التدخل بالشؤون الداخلية في البلدان التي يمثلون بلادهم فيها ” .وأضاف انه “اذا ثبتت تلك التحركات فعلى الحكومة ووزارة الخارجية ان يكون لها موقغ اتجاه تحركات السفير التركي واستدعائه للوزارة للاستفسار عن سبب الزيارات , فضلا عن تجاوز حدوده الدبلوماسية مع إبلاغ نظيرتها التركية لاستبداله ” .وكانت مصادر إعلامية كشفت في وقت سابق، عن تردد السفير التركي في العراق بشكل مستمر على محافظة الانبار وعقد لقاءات مع عدد من الشيوخ والوجهاء.

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