نائب:مباحثات لانشقاق (8) نواب من تحالف السيادة

نائب:مباحثات لانشقاق (8) نواب من تحالف السيادة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري،الخميس، عن وجود مباحثات لانشقاق 8 نواب من التحالف بسبب استمرار فساد النائب عن ذات التحالف احمد الجبوري ابو مازن، مبينا ان ابو مازن لا يستطيع تقديم اي شيء للحلبوسي والخنجر.وقال الجوري في حوار متلفز ، ان” أبو مازن وقع عقداً لشركة حاز عليها شخص إسرائيلي رغم وجود اكثر من 220 شكوى ضد ابو مازن بتهم الفساد”، مؤكدا ان “زعيم تحالف السياة خميس الخنجر يضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل ابقاء ابو مازن”.واضاف ان ” الشيء الوحيد الذي يستطيع أبو مازن تقديمه للآخرين هو الأموال و(الكاولية)”، مؤكدا بالقول: “سأستضيف محافظ صلاح الدين برلمانيا ليعرض وثائق وتسجيلات وان البرلمان سيصوت على إلغاء عضوية أبو مازن بعد عرض الوثائق”.وتابع الجبوري، ان “ثمانية نواب معظمهم من الجبور سينسحبون من السيادة إذا أقيل محافظ صلاح الدين وان تحالف السيادة لم يقدم شيئا لجمهورنا حتى الآن وفي حال استمرار ابو مازن في السيادة او اقالة المحافظ فانني اعلن انشقاقي عن السيادة”.

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