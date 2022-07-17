نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي انتهت

نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي انتهت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح رئيس الصابئة المندائيين النيابية اسامة البدري ، الاحد ، مصير المبادرة التي اطلقها النواب المستقلين لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “مبادرة النواب المستقلين انتهت ولايوجد جديد فيها”، مبينا انه “لا يمكن تحديد خيار المشاركة او المعارضة في الوقت الحالي ننتظر المستجدات الجديدة في الساحة السياسية”.وأشار إلى أن “المبادرة التي تم طرحها من قبل النواب المستقلين والحركات الناشئة كفيلة لإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد”.وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمد كريم أكد في وقت سابق، أن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا اليوم لحسم المرتكزات الأساسية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء , مشيرا إلى أن الإطار حسم ما نسبته 95% من البرنامج الحكومي وشكل الحكومة . 

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