نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي هي الأفضل

نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي هي الأفضل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاثنين،  اعداد الجماهير التي انتخبت المستقلين اكثر من جماهير التيار الصدري في الانتخابات، مبينا ان مبادرة النواب المستقلين تعد الاقوى والاكثر قبولا.وقال في تصريح متلفز، ان “مبادرة المستقلين لحل الانسداد السياسي ليست وليدة اليوم، اذ لا توجد مبادرة شبيه لمبادرتنا لحل الانسداد السياسي”.واشار الى، ان “الأداء الرقابي للبرلمان ليس بمستوى الطموح، مبينا، ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال يتجاوز على القانون”.وتعيش العملية السياسية في ظل انسداد سياسي، بسبب عدم قدرة التحالف الثلاثي (التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني والسنة) وكذلك الاطار التنسيقي  والقوى المتحالفة معه من تشكيل الحكومة.

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