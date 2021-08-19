نائب:متغيرات داخلية وخارجية ستحدد مصير الانتخابات المقبلة

نائب:متغيرات داخلية وخارجية ستحدد مصير الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب رياض المسعودي، اليوم الخميس، عن متغيرات داخلية وخارجية هي من ستحدد مصير انتخابات تشرين الاول المقبل.وقال المسعودي في حديث صحفي، انه “تم تحديد 10 من تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة رغم وجود اجراءات غير دستورية لاسيما فيما يتعلق بالمادة 64  وسارت الامور باتجاه اجراءاها لكن تحديد مصير الانتخابات من ناحية الزمان والمكان سيخضع لمتغيرات داخلية وخارجية كونها تلعب دور قوي في هذا المضمار”، مشيرا إلى وجود قوى سياسية اعلنت عدم المشاركة ما يعني تقليل المشروعية للانتخابات ومخرجاتها”.واضاف المسعودي، ان “المهم لدينا هو مخرجات الانتخابات وهل ستكون مقنعة وشفافة ونزيهة مع ايماننا بان ايا من المتغيرات الداخلية والخارجية سيكون لها تاثير ملموس في تحديد مصير الانتخابات المقبلة”.

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