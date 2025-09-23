نائب:مجلس النواب العراقي لاقيمة له واقعياً

نائب:مجلس النواب العراقي لاقيمة له واقعياً
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، ناظم الشبلي، الثلاثاء، أن الخلافات السياسية والحملات الانتخابية المبكرة عطلت انعقاد جلسات البرلمان، مشيراً إلى وجود مجموعة من القوانين التي قُرئت مرتين وتحتاج إلى التصويت قبل انتهاء الدورة الحالية.وقال الشبلي في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية وعدم توافق رئاسة البرلمان عطلا تمرير عدد من القوانين المهمة”.وأضاف أن “هذا التعطيل يمس بشكل مباشر مصالح الشعب العراقي ويعرقل عمل الدولة ومؤسساتها في مرحلة حساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية”.وأشار إلى أن “الخلافات بين المكونات السياسية ما زالت تؤثر على عمل المجلس”، مستبعداً إمكانية “استمرار الجلسات البرلمانية خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة الخامسة”.

