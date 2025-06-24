نائب:مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل

نائب:مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل، نافياً وجود أي نية لتمديد العطلة التشريعية الحالية.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “الجلسة التداولية التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي تناولت مناقشة الدور التشريعي للفصل الأخير من الدورة النيابية الخامسة، حيث جرى تحديد القوانين ذات الأولوية التي ستدرج ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة”، مبيناً أن “البرلمان سيواصل عقد جلساته دون أي تمديد إضافي للعطلة التشريعية، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التداولية الأخيرة”.وكان مجلس النواب قد عقد جلسة استثنائية بطلب من أكثر من خمسين نائباً لمناقشة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، إلا أن الجلسة لم تكتمل نصابها، ما اضطر رئاسة البرلمان لتحويلها إلى جلسة تداولية.

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