نائب:مجلس النواب لايبالي بالقتل الجماعي للعراقيين كما فاجعة الكوت

نائب:مجلس النواب لايبالي بالقتل الجماعي للعراقيين كما فاجعة الكوت
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قلل النائب حيدر السلامي، السبت، من اهمية جلسة البرلمان الاستثنائية المقرر انعقادها يوم غد الاثنين، واصفا إياها بأنها “بلا أي فائدة”.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “جلسة الاثنين الاستثنائية تؤكد استمرار المجاملات السياسية على حساب حياة المواطنين، فنحن طالبنا كنواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ واسط ومدير الدفاع المدني لبحث أسباب الحريق وسوء إدارة ملف الدفاع المدني في واسط وباقي المحافظات”.وأضاف اننا “نتفاجئ من رئاسة البرلمان بعقد جلسة مناقشة عامة بين النواب فقط، فهذا ما يدل أن الجلسة دون أي فائدة، فيجب حضور المسؤولين التنفيذيين لبحث تقصيرهم بهكذا ملفات حساسة ومهمة تخص الوطن والمواطن”.

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