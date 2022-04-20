نائب:مجلس النواب معطل لحين تشكيل الحكومة المقبلة!!

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حزب طالباني:النفط والغاز في الإقليم ملكاً للشعب وليس لعصابة العائلة البارزانية
علاوي:العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية التزاما بإتفاقيات أوبك
وزير النفط:رفضت توقيع عقد مشروع أنبوب نفط ( البصرة -عقبة) والكاظمي زعل علينا
الاتحاد الوطني يدعو بغداد إلى إيقاف عمل العصابة البارزانية التي دمرت الإقليم
المؤشر العالمي للجوع:العراق يقع في فئة “الجوع المقلق”
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إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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