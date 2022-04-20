نائب:مجلس النواب معطل لحين تشكيل الحكومة المقبلة!!

نائب:مجلس النواب معطل لحين تشكيل الحكومة المقبلة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، الأربعاء، أسباب تعرقل وتوقف جلسات المجلس وعدم الشروع فيها.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “عمل السلطة التشريعية المتمثل بمجلس النواب يبدأ من نقطة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تكون قادرة على تنفيذ القرارات والقوانين التي تصدر من قبل البرلمان”.وأضاف، أن “السبب الأخر هو غياب التوافق بين الكتل والأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة، والذي أدى إلى عرقلة وتعطيل اعمال مجلس النواب”.ولفت الموسوي إلى أنه “في حال أرادت رئاسة البرلمان ونواب المجلس التصويت على موضوع الموازنة المالية نحتاج إلى انتخاب حكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف الاعمال والتي تعارض الدستور والقوانين”، مبينا أن “الحكومة الحالية لها الحق التدخل في الميزانية من قبل ١٢/١ اما بعد ذلك ليس لها الحق الدستوري أو القانوني التدخل في أي أمور أخرى”.وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “مجلس النواب حتى لو صوت على القوانين و القرارات لا يمكن المضي بها لعدم وجود جهة تنفيذية قادرة على الشروع فيها وتطبيقها، لذلك فان جلسات البرلمان متوقفة لحين وصول العملية السياسية إلى توافقات بين الكتل والأحزاب”.

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