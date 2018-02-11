نائب:مجلس الوزراء أصدر قراراً بعزل 20 مديراً بمفوضية الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب احمد الجبوري، اليوم الاحد، ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بعزل 20 مديراً بمفوضية الانتخابات والزمهم بدفع ما استلموه خلال عام كامل.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، ان “امانة مجلس الوزراء أصدرت تعميما بالشهر الماضي صادر من الدائرة القانونية في الامانة الى مفوضية الانتخابات بعزل عشرين مدير عام واستبدالهم بآخرين والزامهم بدفع جميع المستحقات التي استلموها خلال عام كامل”.واضاف الجبوري ان “هذا التصرف يعتبر مخالف للمادة 102 من الدستور التي اشارت الى انه يكون الدور الرقابي على هيئات حقوق الانسان ومفوضية الانتخابات من قبل البرلمان اما دور الحكومة فهو وضع التخصيصات المالية فقط لهه الهيئات”.واشار الى اننا “طالبنا رئاسة مجلس النواب بموقف صريح وواضح لإيقاف هذا الامر لإنه قد يتسبب بخلل في الانتخابات المقبلة ويؤثر على سيرها “، داعيا حيدر العبادي “ايقاف هذا التصرف وعدم التدخل بعمل مفوضية الانتخابات”.