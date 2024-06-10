نائب:مجلس ديالى يرفض التجديد لمحافظها الحالي (مثنى التميمي)

نائب:مجلس ديالى يرفض التجديد لمحافظها الحالي (مثنى التميمي)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني ، الاثنين ، آخر تطورات ملف اختيار محافظ ديالى الجديد ،  فيما أكد رفض القوى السياسية التجديد لمثنى التميمي . وقال زيني في تصريح صحفي ، ان” هناك اتفاقا سياسيا بعدم التجديد للمحافظ السابق ، مبينا أن الحوارات مستمرة بين الأطراف السياسية لاختيار محافظ جديد لديالى”. واضاف ان ” المحافظة لا تزال بعد مضي أشهر على إجراء الانتخابات المحلية تدار بالوكالة ، مشيرا إلى أن القوى السياسية في مجلس محافظة ديالى اتفقت على استمرار الحوارات خلال الفترة الراهنة لحسم ازمة تشكيل حكومة ديالى المحلية “.

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