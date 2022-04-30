نائب:محادثات تشكيل الحكومة “تراوح”في مكانها

نائب:محادثات تشكيل الحكومة “تراوح”في مكانها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل، باسم خشان، اليوم السبت، عن وجود تفكك في بعض التحالفات السياسية، فيما اكد عدم وجود أي تقدم بمحادثات تشكيل الحكومة المقبلة. وقال خشان، في تصريح  صحفي، ان “الحوارات لا تقدم بها والمواقف باقية نفسها وجميع الكتل لاتعمل حاليا لخدمة المجتمع حيث اي دور لم يعطى للمستقلين لغرض تغيير واقع الوطن ومع هذا قد تكون الأبواب بوجهنا مغلقة”.وأضاف: “لكن الأكيد ان الفترة المقبلة ممكن ان تشهد تغييرا بالواقع لأننا لابد من الذهاب لحكومة تخدم المجتمع”.وشدد، على أن “الكتل يجب ان تراعي مصالح الناس وتذهب لتشكيل حكومة لبناء الاقتصاد والامن وغير ذلك فلا بد أن ننهي المحاصصة لتغيير واقع المواطن الذي يطمح من خلال النواب بايجاد الحلول”، مشيرا الى “وجود تفكك في بعض التحالفات السياسية”.

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