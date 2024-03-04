نائب:محافظ البصرة لص محترف

نائب:محافظ البصرة لص محترف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، علي الجمالي، الاثنين، محافظ البصرة اسعد العيداني بالتسلط على المناصب بالمحافظة، مؤكدا ان مضي المحافظ بهذه الكيفية لا يمثل اسلوب الدولة بل العصابات. وقال الجمالي، في حديث صحفي، إن “المحافظ استخدم جميع موارد الدولة في الدعاية الانتخابات وشراء الذمم”، مشيرا الى ان “أموال المحافظة أصبحت متاحة لشراء أصوات العديد من المرشحين”. وتابع، ان “أموال الدولة كانت سببا في الحصول على المقاعد التي حصل عليها حزبه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة”، داعياً الى “ضرورة تحرك اللجان النيابية الى التحقيق في جميع الأموال التي صرفت في الفترة السابقة”. وأضاف، ان “سلطة الدولة والقانون يجب ان تكون هي المهيمنة على عمل مجالس المحافظات”، لافتا الى ان “مضي المحافظ اسعد العيداني بهذا الكيفية لا يمثل اسلوب الدولة بل يمثل اسلوب العصابات”. وبحسب مراقبين، فان مجلس محافظة البصرة بعد رفضه التدقيق من قبل اللجان النيابية في الفترة السابقة لجميع المشاريع والمصروفات التي تمت في المحافظة، بالنظر الى العديد من الشبهات، سيجعله بمواجهة مجلس النواب في الفترة المقبلة. 

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