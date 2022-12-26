نائب:محافظ البنك المركزي حقوقي لايمتلك خبرة بالعمل المصرفي

نائب:محافظ البنك المركزي حقوقي لايمتلك خبرة بالعمل المصرفي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، الاثنين، أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك خبرة بادارة العمل المصرفي.وقال خشان في حديث صحفي، إن “محافظ البنك المركزي (مصطفى غالب) قانوني ليس لديه ادنى خبرة بإدارة المصارف والأموال والمحاسبة أو اي تخصص قريب من العمل المصرفي”.وأضاف، أن المحافظ  “وصل الى هذا المنصب بواسطة التيار الصدري وأصحاب المصارف المتنفذين وهو باق في منصبه ويتمدد في حكومة محمد شياع ولا نعرف سبب بقائه ولا أسباب تمدده”! .

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