نائب:محافظ بابل حرامي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن محافظة بابل زينب الطائي، الثلاثاء، عن وصول ملفات فساد إليها تخص محافظة بابل، مؤكدة عزمها استجواب المحافظ صادق مدلول السلطاني في البرلمان.وقالت الطائي في حديث صحفي لها اليوم: إن “محافظة بابل تشهد فوضى إدارية كبيرة في الصلاحيات والمتابعات ومراقبة عمليات الفساد بحاجة الى جهود كبيرة في المحافظة والمجلس”.وأضافت الطائي ان “هناك ملفات كبيرة ومهمة وصلتني يجري العمل عليها تخص عمليات فساد ومخالفات ادارية ومالية وقانونية”، لافتة الى انها “حصلت على موافقة للدخول الى ديوان المحافظة والمطالبة بأي وثائق تخص الموضوع”.وأوضحت انها “ستقدم طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب محافظ بابل بعد ان أجازت المحكمة الاتحادية للنائب هذا الدور الرقابي على الحكومة المحلية”.