نائب:محافظ ديالى رمز الفساد في سرقة المال العام

نائب:محافظ ديالى رمز الفساد في سرقة المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة تحالف الأساس النيابية، النائب صلاح زيني، الاثنين، إن الاتفاق جرى على اختيار محافظ جديد لديالى حيث سيحظى بالثقة أثناء جلسة تصويت خلال اليومين القادمين، “رغم إنفاق مبالغ طائلة” لتحريك الشارع أو “شراء ذمم” أطراف للتلاعب بالخيار السياسي. وقال زويني في حوار متلفز ، ان “هنالك فضائح كبيرة وكثيرة فاضحة تسرب وتنشر اليوم بخصوص ديالى، فهناك من يصرف الأموال الطائلة لتأجيج الشارع للخروج بمظاهرات والإبقاء على المحافظ السابق القيادي في منظمة بدر الفاسد مثنى التميمي، وآخر يتكلم وهو نائب، عن مبالغ عالية لشراء ذمم الفائزين كي يصوتوا لصالح المحافظ السابق، وهذا أمر مهين لنا، وستتم معالجته. وأضاف ان “اليوم تم الاتفاق على شخصية معينة وستطرح في اليومين القادمين، وسيتم انتخابه وتسير الأمور بأحسن حال، ولن نترك الأموال العامة التي تم العبث بها في المراحل السابقة.وأشار إلى أنه ” مع الأسف تشكلت مافيات في ديالى وهي عصابات مدعومة من شخصيات سياسية بدرية، والغرض منها الاستحواذ على كل شيء، من عقارات إلى أملاك والأموال والمشاريع. هناك 4 أو 5 شركات نسميها “الشركة القابضة” وهو مصطلح جديد تداولناه للإشارة إلى هذه الجهات الاقتصادية التي تمتلك أجنحة مسلحة، ومعها أجنحة حكومية تدير الأعمال. وتابع ان “خير دليل هي الفضيحة في ديالى التي تخص تناقل أموال الشهداء وجرحى العمليات العسكرية والتعويضات، ليتم سرقتها. بالمجمل، أعلن عن 9 مليارات مع ضبط مليار ونصف وصكوك، إلا أنني متأكد أن تلك المبالغ تصل إلى 29 مليار دينار.

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