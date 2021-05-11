نائب:محبة الكاظمي للصدر وكلامه”على عناد الجميع” تدل على رخصه

نائب:محبة الكاظمي للصدر وكلامه”على عناد الجميع” تدل على رخصه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب باسم خشان، الثلاثاء، حديث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع الصحفيين بـ “غير اللائق”، متهما إياه بـ”محاباة” جهات سياسية على حساب أخرى.وقال خشان في تصريح صحفي، ان “حديث الكاظمي مع الصحفيين مؤخراً يعد حديثا غير لائق برئيس وزراء خصوصا قوله كلمة (على عناد الجميع) اذ لاتقال هذه الكلمات الا في (الصالونات الرخيصة)”.واضاف ان “منصب رئيس الوزراء من اعلى المناصب ويحتاج الى لغة عالية، وليس بالاسلوب الذي تحدث به رئيس الوزراء خلال لقائه بالصحفيين واظهار العناد للاخرين بهدف التعبير عن رأيه بشكل سيء”.وأوضح خشان، أن “هناك الكثير من التناقضات في حديث الكاظمي عن المحاصصة وكذلك محاباة بعض الجهات السياسية وتحديه لباقي الاطراف، وبالتالي فأن الحديث لم يكن موفقا بسبب اللغة التي تكلم بها”.

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