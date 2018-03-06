نائب:مدارس جرف الصخر باتت سجوناً سرية لمليشيات الحشد الشعبي

نائب:مدارس جرف الصخر باتت سجوناً سرية لمليشيات الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار، أحمد السلماني، الثلاثاء، ان مدارس جرف الصخر باتت سجوناً سرية، فيما أشار الى ان قضية مختطفي الرزازة يمكن حسمها بايام.وقال السلماني، في بيان له اليوم: “سنتكلم اليوم عن قضية ثلاثية الأبعاد تتمثل باختطاف ثلاثة الاف عراقي، مضى على تغييبهم أكثر من ثلاث سنوات، والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على علم بقضيتهم، ولكن وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات لم نلمس جدية في الإفراج عن هؤلاء المختطفين، والذين اختطفوا وغيبوا لا لذنبٍ ارتكبوه سوى أنهم نزحوا عن مُدنهم ومحافظاتهم بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها”.واردف: أن “قضية مختطفي الرزازة يمكن حسمها بأيام أن لم نقل ساعات، فالجهة الخاطفة معلومة ومدارس جرف الصخر التي باتت سجوناً سرية معلومة، بحسب إفادات الشهود الـ (65) الذين أُفرج عنهم، ولا داعي لتأخير الإفراج عنهم بعد أن مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات، لكونهم بعيدون عن الشبهات ولا يوجد بحقهم أي مؤشر أمني”، منوها “وقد قدمنا الأسماء للحكومة وابدينا استعدادنا لكفالتهم وضمان سلامة موقفهم علماً بأن عددا كبيرا منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية”.وطالب السلماني “رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية بالإسراع بحسم قضية مختطفي الرزازة”، محذرا من “الاستمرار في تغييبهم، كما نناشد المراجع الدينية بالضغط على أصحاب القرار من أجل إنصاف هؤلاء المعتقلين والإفراج عنهم وعودتهم لأهاليهم”.ومضى بالقول: “نذكر بالقول كنا ولا نزال وسنبقى مطالبين بالإفراج عن مختطفي الرزازة مشخصين الجهة الخاطفة محددين مكان الإحتجاز ناذرين أنفسنا غير آبهين بتهديدات ومحاولات اسكاتنا، ونحن على استعداد لتدويل القضية إن لم نجد آذانا صاغية وحكمة وطنية لإنصاف هؤلاء المختطفين الأبرياء وارجاعهم لعوائلهم”.

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