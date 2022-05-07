نائب:مركب البلد لا يمكن أن يسير دون المستقلين

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ائتلاف المالكي:الإنفراج السياسي بيد الكرد من خلال مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
الإطار:لا حل للإنسداد السياسي إلا بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
نائب:على النواب المستقلين الالتحاق إلى الإطار في حال رفض التيار الصدري لنداء العقل
مصادر سياسية:تحالف السيادة سيدرس مبادرتي التيار والإطار
نائب:خلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن عن موقف موحد للنواب المستقلين تجاه مبادرة الصدر
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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