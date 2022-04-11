نائب:مساعٍ نيابية لتشريع قانون يخدم الفقراء

نائب:مساعٍ نيابية لتشريع قانون يخدم الفقراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، عن مساعٍ نيابية لتشريع قانون يخدم شرائح من العراقيين، فيما أشار إلى العمل على إنشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب والعاطلين.وقال الزاملي لوكالة الأنباء الرسمية، إن “العراق أنهى ملف التعويضات للكويت والأموال المخصصة لا تزال في وزارة المالية، حيث في البداية كانت تسدد نسبة عالية من الديون تبلغ 5% وبعدها انخفضت إلى 3% وتم تسديد اكثر من 52 مليار دولار الى الكويت”.وأكد “ضرورة أن يستثمر مجلس النواب النسبة نفسها عبر تشريع قانون ملزم يقضي باستقطاع جزء من واردات النفط يوزع بين الفقراء والعاطلين عن العمل”، مستدركاً بالقول: “بالتأكيد أن المبلغ كبير ويعتمد على صادرات النفط”.وأضاف الزاملي، “نحن نعمل على انشاء صندوق سيادي، لكي نستطيع أن ننمي الشباب والكثير من العاطلين عن العمل”.وأكد البنك المركزي، في وقت سابق، دعمه إنشاءَ صندوقٍ سياديٍّ للأجيال المقبلة.

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