نائب:مستشاري السوداني أكثر من (122) شخصا بلا فائدة

نائب:مستشاري السوداني أكثر من (122) شخصا بلا فائدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، الاثنين، زيادة اعداد المستشارين الذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية الى أكثر من 122 مستشار، فيما اكد ان هذه الدرجات ماهي الا مناصب تمنح بحسب الثقل السياسي او المكانة التي يمتلكها الشخص في الحكومة. وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “هنالك شخصيات عديدة تم تعيينها بصفة مستشار للحكومة لا تمتلك الدرجات الدنيا من الاستشارة”، مشيرا الى ان “الامر بمثابة اسكات او إرضاء لبعض الأطراف التي تخرج من العملية السياسية”. وتابع، ان “الملف لا يرتبط بالاستشارة بقدر ما يرتبط بالعلاقات السياسية بين الكتل التي تحصل على اكثر المقاعد”، لافتا الى ان “البعض تم تعيينهم من اجل عدم التسقيط بالحكومة والعمل ضدها (اما يلعب او يخرب الملعب)”. وتابع، ان “هذه العملية تمت في جميع الحكومات المتعاقبة لعدم وجود مادة قانونية او دستورية تحدد اعداد المستشارين للحكومة”، مضيفا ان “هذه الدرجات ما هي الا مناصب تمنح بسحب الثقل السياسي او المكانة التي يمتلكها الشخص في الحكومة”. وتدفع الحكومة العراقية شهرياً الملايين كرواتب لإعداد هائلة لم تحدد لغاية الان لمستشارين، فضلا عن الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها بعضهم دون تسجيل فائدة تذكر او استشارة تقدم الى الحكومات المتعاقبة التي شهدت ترهل اعداد هؤلاء الأشخاص، بالإضافة الى تعيين اشخاص لم يصلوا الى العراق قط.

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