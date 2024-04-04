نائب:مسرور يتآمر على السوداني وعلى باقي الغمّان الإطاريين وخنوعوا له مقابل بقائهم في الكرسي

نائب:مسرور يتآمر على السوداني وعلى باقي الغمّان الإطاريين وخنوعوا له مقابل بقائهم في الكرسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل مصطفى جبار سند، اليوم الخميس، باسلوب ساخر على اطلاق وزارة المالية تمويلات رواتب اقليم كردستان لشهر اذار الماضي.وقال سند في حديث صفي، “أُبارك لحكومة إقليم كُردستان بمناسبة نجاح حملتهم على رئيس الوزراء وعلى القوى السياسية الحاكمة، والتي أسفرت عن الموافقة على اطلاق ٩٢٠ مليار دينار شهرياً بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية “. واضاف ” اُحييهم لأنهم فهموا نقطة ضعف رؤساء الوزراء  الإطاريين بأنهم يريدون تجديد الولايات الثانية، كذلك نجحت مؤامرتهم التي عملوها في الكونگرس الامريكي بالتآمر على زيارة رئيس الوزراء وابتزازه بتعطيل زيارته في حال لم يصرف المبالغ بدون شرط أو قيد”. واعلنت وزارة المالية، اليوم ، عن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار الماضي.وذكر بيان للوزارة، ان هذا الاجراء جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024″.

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