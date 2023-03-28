نائب:مسودة الموازنة ما زالت لدى الرئاسة البرلمانية

نائب:مسودة الموازنة ما زالت لدى الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، الثلاثاء، إن قانون الانتخابات هو السبب الذي أدى إلى عدم إرسال الموازنة من رئاسة البرلمان إلى اللجان النيابية المختصة، مستبعداً إعادتها إلى الحكومة.وقال سليمان، إن “مشروع الموازنة في أروقة رئاسة المجلس، وحتى الآن لم تتم إحالته إلى اللجان المختصة، بسبب انشغال وانهماك المجلس في إقرار تعديلات قانون الانتخابات”، عاداً إياه “قانوناً ضرورياً يؤمل من خلاله أن تجرى انتخابات الأقضية والنواحي هذا العام، وهناك تأكيد واتفاق سياسي عليها بين الكتل السياسية ووضعت ضمن البرنامج الحكومي”.وأضاف سليمان، أن “قانون الانتخابات هو السبب الذي أدى إلى عدم إرسال الموازنة من الرئاسة إلى اللجان المختصة، ويبقى التوافق السياسي الموقع بين الكتل هو السبب في عدم إرسال الموازنة”، مبيناً أن “البرلمان رأى أن يصوت على تعديلات قانون الانتخابات قبل الموازنة وبعد أن تم الانتهاء من هذه التعديلات سيتم إرسال قانون الموازنة إلى اللجان المختصة”.وتابع، أن “هناك بعض المرونة في موضوع إعادة الموازنة إلى الحكومة بسبب اختلاف أسعار النفط، إذ إنَّ هناك العديد من الأمور التي يمكن للحكومة تفاديها برغم وجود تفاوت ملحوظ بأسعار النفط”، لافتاً إلى أنَّ “الوقت يداهم البرلمان في إقرار الموازنة، بسبب تأخر الحكومة في كتابتها، ولهذا يجب تمريرها بالسرعة الممكنة لإتاحة الفرصة للحكومة في تطبيق برنامجها”.وأشار سليمان، إلى أن “للبرلمان الحقَّ في المناقلة والخفض، ومناقشة العديد من الأمور مع ممثل الحكومة، وهذا الأمر مطروح للنقاش ولكن من المستبعد إعادتها إلى الحكومة”، بحسب الصحيفة الرسمية. 

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