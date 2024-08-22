نائب:مشاكل برواتب( 28 ) مؤسسة في حكومة الإقليم

نائب:مشاكل برواتب( 28 ) مؤسسة في حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، سوران عمر، اليوم الخميس (22 آب 2024)، عن وجود مشاكل برواتب 28 مؤسسة في حكومة الاقليم بعد تدقيقها من قبل ديوان وزارة المالية الاتحادية.قال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، إن “وزارة المالية الاتحادية أنهت عملية التدقيق لرواتب الموظفين في الإقليم وأبدت ملاحظاتها”.واضاف إن “قوائم رواتب 28 وزارة ورئاسة وإدارة تعاني من مشاكل وخلافات كثيرة، فقط هيئة مكافحة الفساد والرقابة المالية وهيئة البيئة لم تواجها مشاكل”.يذكر ان عضو مجلس النواب، سوران عمر، سبق وان اعلن يوم الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، إن “رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا”.وأوضح، أن “اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية”.وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن “لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان”.

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