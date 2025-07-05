نائب:مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال على الرف الحكومي

نائب:مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال على الرف الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية سحب وتأخير إرسال مشروع قانون تعديل سلم الرواتب.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال حتى الآن في أدراج الحكومة”، لافتاً إلى “وجود مطالبات شعبية ونيابية مستمرة بضرورة إرسال التعديل إلى البرلمان لإقراره خلال الفصل التشريعي القادم”.واشار إلى أن “شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي تنتظر إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية”.وجدد السلامي دعوته للحكومة الاتحادية إلى “إرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه، بما يسهم في تنظيم شؤون الخدمة العامة وتحقيق التوازن الوظيفي بين الموظفين”.

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