نائب:مشروع قانون الأمن الغذائي يخدم “جيوب” التحالف الثلاثي

نائب:مشروع قانون الأمن الغذائي يخدم “جيوب” التحالف الثلاثي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن الاطار التنسيقي جواد الغزالي، السبت، طبيعة الخلاف حول مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، لافتا الى ان المشروع يحمل في طياته فقرات تدعم توجهات خاصة لبعض الجهات وهو مايرفضه الاطار التنسيقي.وقال الغزالي في حديث صحفي، ان “الامن الغذائي معمول به في كل دول العالم، حيث تقوم الدولة بدعم الإنتاج المحلي وتسد حاجتها منه وتضع صندوق للطوارئ لاستخدامه في الحالات الطارئة عندما لاتتمكن من تأمين انتاجها المحلي”.وأضاف ان “إضافة التنمية الى مشروع قانون الدعم الطارئ اشعل الخلاف حول الموضوع، وتم رفضه من قبل الاطار التنسيقي لاحتوائه على جنبة مالية كبيرة”.وبين ان “مشروع الامن الغذائي يحمل في طياته شبهات لخدمة توجهات لخدمة مصالح خاصة لبعض الأطراف، من خلال استخدام فائض الإيرادات النفطية”.

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