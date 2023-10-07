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- شبكة اخبار العراق
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نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
حركة أمتداد تطالب رئيس الوزراء بتغيير إدارة البنك المركزي العراقي
اليوم..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
أكثر من (775) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
صحيفة أمريكية: الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا للميليشيات والسياسيين الفاسدين وإيران
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- عربية ودولية
إسرائيل تجند عشرات آلاف من جنود الاحتياط ردا على “طوفان الأقصى”
البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
إقالة مكارثي من مجلس النواب الأمريكي سيؤدي إلى قلب الأوضاع على بايدن وحزبه
تقرير:الهند طلبت من كندا سحب (41) دبلوماسيا من العاصمة نيودلهي
مليونية وارسو ضد حكومة بولندا
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
حركة أمتداد تطالب رئيس الوزراء بتغيير إدارة البنك المركزي العراقي
اليوم..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
أكثر من (775) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
صحيفة أمريكية: الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا للميليشيات والسياسيين الفاسدين وإيران
-
- رياضية
الأسبوع المقبل..منتخب شباب العراق أمام نظيره الإماراتي ودياً
الفيفا: بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا
مصدر رياضي:اللاعب ايمن حسين طلب فسخ عقده من الرجاء البيضاوي المغربي
المدرب كاساس يختار 24 لاعبا لبطولة الأردن بكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم:توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين
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- تحقيقات
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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- صورة وتعليق
نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
صحيفة أمريكية: الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا للميليشيات والسياسيين الفاسدين وإيران
السوداني:سنبقى نستورد الغاز حتى أن “توافق ” إيران على استثمار الغاز العراقي
حماس تطالب “ميليشيا الحشد الشعبي إلى الالتحاق بمقاتيليها لتحرير فلسطين”!!!
وزيرة الإتصالات ترد على النائبة 7X7 :تدافع عن الفاسدين وشركة ايرثلنك
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- اذاعة INN