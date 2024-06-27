نائب:دعوات حل مجلس ديالى لا تستند إلى قاعدة قانونية

نائب:دعوات حل مجلس ديالى لا تستند إلى قاعدة قانونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، 3 اسباب تمنع حل مجلس محافظة ديالى، بالرغم من فشله بانهاء عقدة تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد المجلس.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “المسارات القانونية التي حددت الخطوات التي من خلالها يتم حل المجالس المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم يبدأ من خلال تقديم طلب رسمي من ثلث اعضاء المجلس وبعده تعقد جلسة مكتملة النصاب لحله”.واضاف ان “اعضاء مجلس ديالى الحاليين لايمتلكون الصفة الادارية ولا المعنوية اي  اعضاء فائزون لم يتقاضوا اي رواتب حتى الان وما يثار من لغط في الشارع حول حل المجلس لايستند لاي مسوغ قانوني او دستوري”.واشار الى انه “لم يطرح أي مقترح لحل مجلس ديالى وهي مجرد انباء فيبسوكية ليس لها اي ابعاد تعتمد الاسس القانونية”، مؤكدا بان “في نهاية المطاف سوف تشكل حكومة محلية لان الارادة الوطنية ستكون حاضرة في حسم خياراتها رغم عرقلة البعض”.

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