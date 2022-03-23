نائب:معرفة مرشح رئاسة الحكومة المقبلة سابق لأوانه

نائب:معرفة مرشح رئاسة الحكومة المقبلة سابق لأوانه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن ترشيح شخصية لمنصب رئاسة الوزراء “سابق لأوانه”.وقال مخيف في حديث صحفي، إن “الحديث عن منصب رئاسة الوزراء لا يزال سابقاً لأوانه، لأننا الآن بصدد معرفة مصير الجلسة المقبلة الخاصة برئاسة الجمهورية”.وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي سيقاطع الجلسة المقبلة ولن يحضرها، وأن هذا الموقف ثابت حتى الساعة”. 

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