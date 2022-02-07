نائب:مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مناورة سياسية

نائب:مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مناورة سياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاثنين , مقاطعة القوى السياسية لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بانها مناورة سياسية لا اكثر.وقالت نصيف في تصريح  صحفي , ان ” ما يحصل من اعلان بعض القوى السياسية عن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو مناورة سياسية لا اكثر”,  مبينة ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مرشح واحد فقط وقرار المحكمة الولائي بشان مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية لابد وان يجد حيلة قانونية لحين اصدار قرار المحكمة النهائي”.وأضافت ان “المقاطعة وغلق باب التفاهمات السياسية أدى الى انعزال تام بين الطبقة السياسية والشارع العراقي وهذا مؤشر خطير لكونه أدى الى جمود في الحركة التجارية والاقتصادية , فضلا عن خلق حالة قلق وتخوف لدى الشارع”.

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