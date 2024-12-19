نائب:ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين والعقود الفاسدة

نائب:ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين والعقود الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الخميس ، مضي مجلس النواب في استجواب الوزراء المقصرين في أداء عملهم .وقال الحسيني في تصريح  صحفي ،إن” رئاسة مجلس النواب أبدت موافقتها على استكمال طلبات استجواب الوزراء”، لافتا إلى أن ” الفصل التشريعي القادم سيشهد استجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة السوداني”.واشار الى ان ” ملفات الاستجواب ستطال الوزراء المقصرين وكذلك حول العقود التي أبرمتها الحكومة مع شركات مشبوهة ومخالفات إدارية ومالية”.ولفت إلى ان ” ملف استجواب الوزراء تأخر كثيرا خلال الفترة الماضية لعدم اكتمال الرئاسة” ، مؤكدا ان “رئاسة البرلمان وعدت بفتح ملف الاستجوابات خلال الفصل التشريعي القادم “.

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