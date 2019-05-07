نائب:ملف إنهاء العمل بالوكالة مؤجل لحين الانتهاء من إكمال الكابينة الوزارية

نائب:ملف إنهاء العمل بالوكالة مؤجل لحين الانتهاء من إكمال الكابينة الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار حسن خلاطي، الثلاثاء، إن ملف انهاء العمل بالوكالة مؤجل لحين الانتهاء من اكمال الكابينة الوزارية وتمرير مرشحي الوزارات الاربع الشاغرة.وقال خلاطي في حديث  صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد على ضرورة انهاء ملف ادارة الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة بالوكالة”.وأضاف، أن “هذا الملف مؤجل حتى اللحظة لحين الانتهاء من اكمال الكابينة الوزارية”، موضحاً أنه “لا يمكن استمرار ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة”.وبين، أن “مجلس النواب أكد لعبد المهدي في الكثير من المرات استعداده لتقديم الدعم في انهاء عمل تلك الهيئات بالوكالة”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تعهد الأربعاء (27 اذار 2019)، بإنهاء ملف الإدارة بالوكالة قبل شهر حزيران المقبل.وقال عبد المهدي، خلال اجتماع تحالف الإصلاح والاعمار،  إن “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الاطراف المسؤولة بهدف اكمال الكابينة الحكومية”، مبيناً أن “شهر حزيران المقبل سيشهد انهاء العمال بملف الإدارة بالوكالة”.

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