نائب:ملف المياه لدى السوداني اسبقية متأخرة في مباحثاته مع تركيا!

نائب:ملف المياه لدى السوداني اسبقية متأخرة في مباحثاته مع تركيا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الثلاثاء، إن “زيارة السوداني المرتقبة الى انقرة هذا الأسبوع مهمة جداً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وخاصة في الساحة السورية واستمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل في العمق السوري، فهذا يشكل خطراً على كل دول المنطقة، فهذا الملف بكل تأكيد سوف يتصدر المباحثات”.وأضاف الموسوي، أن “السوداني سيبحث في انقرة الملف الأمني الداخلي المتعلق بتواجد حزب العمال الكوردستاني وكذلك التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وما يهدده هذا الصراع للأمن القومي العراقي، كما ان السوداني مطالب بإنهاء هذا التواجد عبر الأطر القانونية والدبلوماسية مع الجانب التركي”.وبين ان “الملف الاقتصادي اكيد سيكون حاضراً وبقوة خلال مباحثات السوداني مع المسؤولين في انقرة، خاصة بما يتعلق بمشروع طريق التنمية، فتركيا جزء مهم من هذا المشروع، إضافة الى ملف المياه وسعي العراق للحصول على كامل حصته العادلة من المياه، خاصة في ظل خطورة ازمة الجفاف وقرب فصل الصيف”.وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية قوله انه “بعد ختام السوداني زيارته الى انقرة، سنعمل على استضافته في مجلس النواب العراقي، للاطلاع على تفاصيل الزيارة ومعرفة ما حسمه من ملفات ذات أهمية مشتركة بين البلدين”.

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