- سياسية
- عربية ودولية
وفود أمريكية وتركية وقطرية في شرم الشيخ لبحث السلام في غزة
الحكومة الفرنسية الخامسة تسقط خلال (14)ساعة بسبب الانقسامات في البرلمان
ترامب:نتنياهو وافق على خطة السلام في غزة لأنها الفرصة الأخيرة له
بوتين:تزويد أمريكا أوكرانيا بصواريخ توماهوك يهدد بتدمير العلاقات بين البلدين
حماس تعلن استعدادها لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
-
- اراء ومقالات
بين من يقاتل من أجل الكرسي… ومن يقاتل من أجل الوطن (في ذكرى ثورة تشرين 2019)
العراق والانتخابات القادمة بين استعادة السيادة وتغيير النخبة الفاشلة
لا نريد برلمان يشبه ( الأمم المتحدة ) من كثرة الجنسيات الأجنبية ؟ الانتخابات المقبلة .. لا نريد استغفالنا من جديد !
دولة بلا ملامح.. بين فشل الحكومات وفساد الأحزاب
بين الوقفة والدكّة: قراءة في ارتباك الرسالة السياسية لرئاسة الوزراء
-
- اقتصادية
- رياضية
شنيشل:المنتخب الوطني يمتلك مواهب كبيرة لكنها بحاجة الى توظيف صحيح و خيارات مدروسة
المنتخب العراقي يستعد للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026
إيقاف مؤقت لدوري نجوى العراق لكرة القدم استعداداً لمباريات الملحق الآسيوي
معسكر تدريبي للمنتخب الأولمبيّ في تونس
ايمن حسين لايشارك المنتخب في مباريات الملحق الآسيوي
-
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
المالية النيابية:الإقليم لم يسلم بغداد الإيرادات النفطية وغير النفطية لثلاث سنوات
نائب:مناصب الدولة تباع وتشترى
العراق:لم نشارك في خطة سلام غزة لرفضنا حل الدولتين !!
حزب بارزاني:السوداني رجل إيران ونرفض تجديد الولاية الثانية له
نائب:ورقة الإصلاح المصرفي جعلت المصارف الأجنبية من تتحكم برأس المال العراقي
-
- اذاعة INN