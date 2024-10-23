نائب:منافسة شديدة بين المشهداني والعيساوي على رئاسة البرلمان

نائب:منافسة شديدة بين المشهداني والعيساوي على رئاسة البرلمان
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة دعم الدولة النائب محمد الزيادي ، الاربعاء ، انه رغم إعلان بعض القوى السياسية ترجيح كفة النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب عن منافسة النائب سالم العيساوي، إلا أن الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين.وقال الزيادي في تصريح صحفي ، ان ” الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأسبوع المقبل سواء في الجلسة الأولى او ما بعدها أمر بات شبه مؤكد”.وبين، ان ” الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين السابقين دون اضافة مرشحين جدد او استبدال ، بسبب عدم موافقة القوى السياسية لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب ” .وأشار إلى أن ” الحديث عن دعم كامل من قبل القوى السياسية للنائب محمود المشهداني غير صحيح ، حيث ان قوى الاطار التنسيقي لازالت منقسمة على مسالة دعم المشهداني ومنها صادقون ونحن كتلة دعم الدولة واخرين من مختلف القوى السياسية بما فيها السنية والمستقلين”.وتابع، ان ” الواقع يشير إلى ان الغموض لازال قائما ونتوقع حصول تنافس شديد بين المشهداني والعيساوي في جلسة الأسبوع المقبل “.يذكر ان اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عفد الاثنين الماضي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *